В Шахтах женщина отдала мошенникам более миллиона рублей за немецкий автомобиль

Женщина получила договор об оказании услуг и перевела на неизвестный счет 1 410 000 рублей. Вскоре собеседница потребовала перечислить дополнительную сумму за утилизационный сбор. После этого 43-летняя покупательница поняла обман и обратилась в дежурную часть.