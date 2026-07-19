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Жители Орловской области выиграли гранты на реализацию своих проектов

Они стали победителями конкурса «Студенческий стартап».

Источник: Национальные проекты России

Победителями конкурса «Студенческий стартап» стали 32 проекта из Орловской области, сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Проведение таких мероприятий для начинающих предпринимателей отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По итогам конкурса гранты по миллиону рублей получили 28 представителей Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина и 4 студента Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Средства будут направлены на проведение научных исследований, создание прототипов и развитие технологических решений для проектов, связанных с биотехнологиями, новыми материалами и химией, ресурсосберегающей энергетикой и другими сферами.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.