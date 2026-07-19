Жители Орловской области выиграли гранты на реализацию своих проектов

По итогам конкурса гранты по миллиону рублей получили 28 представителей Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина и 4 студента Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Средства будут направлены на проведение научных исследований, создание прототипов и развитие технологических решений для проектов, связанных с биотехнологиями, новыми материалами и химией, ресурсосберегающей энергетикой и другими сферами.