Жители Орловской области выиграли гранты на реализацию своих проектов

Победителями конкурса «Студенческий стартап» стали 32 проекта из Орловской области, сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Проведение таких мероприятий для начинающих предпринимателей отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
По итогам конкурса гранты по миллиону рублей получили 28 представителей Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина и 4 студента Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Средства будут направлены на проведение научных исследований, создание прототипов и развитие технологических решений для проектов, связанных с биотехнологиями, новыми материалами и химией, ресурсосберегающей энергетикой и другими сферами.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.