Годовая инфляция в Калининградской области выросла до 6,08% и превысила среднероссийскую

Цены в регионе за месяц выросли на 0,87% из-за сезонного подорожания овощей, а также топлива и некоторых услуг. Среди продуктов больше всего увеличилась стоимость «борщевого набора», в который входят капуста, картофель, лук, свёкла и морковь. Это связано с сезонным фактором: запасы урожая прошлого года подходят к концу, а новый ещё не завезли. В магазинах преобладает импортная продукция, на стоимости которой отражается удорожание логистики.