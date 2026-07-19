В Москве молодежь приглашают участвовать в турнирах по картингу

Кубок «Аэрофлота» — это социальный проект, открывающий путь в автоспорт тем, кто раньше никогда не участвовал в подобных соревнованиях. Сейчас школьники могут принять участие в отборочном этапе в центрах MIKS Karting. Для тех, кто успешно пройдет отбор, организаторы подготовили бесплатную обучающую программу. Участники освоят основы гоночной подготовки, отработают ключевые навыки управления картом и получат опыт, максимально приближенный к реальному автоспорту.