В Москве молодежь приглашают участвовать в турнирах по картингу

Школьники и студенты Москвы смогут принять участие во втором кубке «Аэрофлота», который состоится в ходе фестиваля «Московский спорт Картинг Фест» 30 августа. Такие соревнования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Спорт России», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Кубок «Аэрофлота» — это социальный проект, открывающий путь в автоспорт тем, кто раньше никогда не участвовал в подобных соревнованиях. Сейчас школьники могут принять участие в отборочном этапе в центрах MIKS Karting. Для тех, кто успешно пройдет отбор, организаторы подготовили бесплатную обучающую программу. Участники освоят основы гоночной подготовки, отработают ключевые навыки управления картом и получат опыт, максимально приближенный к реальному автоспорту.
Помимо школьников, фестиваль объединит студентов московских вузов в специальном турнире «Битва вузов». Они будут бороться за призовые места и звание сильнейшей картинговой команды своего университета.
Для опытных пилотов, уже имеющих турнирный опыт, организуют отдельный соревновательный зачет «ПРО‑Кубок» с призами.
Кульминацией проекта станет большой спортивный праздник «Московский спорт Картинг Фест», который пройдет 30 августа на площадке картинг‑центра на Шарикоподшипниковской улице. В суперфинале победители отборочных этапов сразятся за призовые места.
Гостей фестиваля также ждут турнир по симрейсингу, Гран‑при блогеров, интерактивные зоны, лекции о карьере в спорте, а также специальные заезды на детских картах для ребят от трех до пяти лет.
С подробностями мероприятия можно ознакомиться по ссылке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.