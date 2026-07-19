В Ярославской области создадут ландшафтный парк «Рыбинская гавань»

Проект в корабельной тематике предусматривает создание двухуровневого пространства, соединенного каменными дорожками. Вдоль пешеходных зон и деревьев установят фонари и другую подсветку. Также будут размещены скамейки, урны и видеонаблюдение. Предусмотрена установка детского городка с удобными подходами, деревянных пандусов в нижней части территории. Дополнительно отремонтируют дорогу по Волжской набережной, которая обеспечит удобный подъезд к стрелке. Уточняется, что проект планируется завершить в следующем году.