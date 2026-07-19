В Ярославской области создадут ландшафтный парк «Рыбинская гавань»

Ландшафтный парк «Рыбинская гавань» создают на участке слияния рек Волги и Черемухи в Казанском районе Рыбинска, сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. Объект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году, проводимого по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Проект в корабельной тематике предусматривает создание двухуровневого пространства, соединенного каменными дорожками. Вдоль пешеходных зон и деревьев установят фонари и другую подсветку. Также будут размещены скамейки, урны и видеонаблюдение. Предусмотрена установка детского городка с удобными подходами, деревянных пандусов в нижней части территории. Дополнительно отремонтируют дорогу по Волжской набережной, которая обеспечит удобный подъезд к стрелке. Уточняется, что проект планируется завершить в следующем году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.