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В Москве прошел слет Молодежного клуба Российского исторического общества

В его мероприятиях приняли участие представители 19 регионов РФ и 4 зарубежных стран.

Международный слет Молодежного клуба Российского исторического общества (РИО) состоялся с 29 июня по 1 июля в Москве при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в фонде «История Отечества».

В мероприятиях слета приняли участие 30 человек из 19 регионов России и четырех зарубежных стран. В частности, на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоялась дискуссия о цифровизации, где обсуждались вопросы применения искусственного интеллекта в работе с историческими источниками.

Участники слета также посетили с экскурсией Государственную публичную историческую библиотеку России. Молодых людей провели через читальный и выставочный залы, рассказали о книжном фонде библиотеки, уникальных архивных документах и редких изданиях, которые хранятся там веками.

Также в Доме РИО прошел круглый стол «Работа молодежных клубов отделений Российского исторического общества в субъектах РФ и за рубежом в 2026—2027 годах». Его участники представили итоги своей работы за последний год, обозначили задачи и составили план работы на новый цикл. Завершился слет вручением сертификатов участников и церемонией закрытия.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.