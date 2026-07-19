В Таганрогском морском порту после атак БПЛА ВСУ выполнят дноуглубление

В акватории Таганрогского морского порта планируют выполнить ремонтные дноуглубительные работы. Как следует из материалов сайта госзакупок, ФГБУ «Росморпорт» разместило заказ на разработку проектной документации для проведения ремонтных дноуглубительных работ на 2029−2038 годы в Таганрогском морском порту. Сообщается, что начальная цена контракта превышает 42 млн рублей.
28 июля 2026 года будут подведены итоги, и определён подрядчик. Подрядная организация должна будет обосновать необходимость проведения дноуглубления, определить параметры работ, цель которых расчистить дно от затонувших объектов, мешающих безопасному судоходству.
В результате реновация портовой инфраструктуры должна расширить возможности таганрогского порта. Это позволит швартоваться судам с большей осадкой и грузоподъёмностью. А также повысит пропускную способность и конкурентоспособность южной гавани.