В Новосибирской области закрыта 101 АЗС из-за дефицита бензина

Автомобилисты сообщают о длинных очередях на тех немногих станциях, где топливо еще доступно. Эксперты связывают масштабный «топливный голод» с системными сбоями в поставках, однако официальных комментариев от властей региона о мерах по стабилизации ситуации на данный момент не поступало.