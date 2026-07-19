В Новосибирской области закрыта 101 АЗС из-за дефицита бензина

Анализ актуальных данных мониторинга показывает, что водители сталкиваются с серьезными трудностями при попытке заправиться. Многие работающие станции ввели ограничительные меры: топливо отпускается по лимитам (в среднем до 30 литров в одни руки), а на многих АЗС наличие бензина популярных марок остается под вопросом.
Ситуация спровоцировала резкий скачок средних розничных цен. На 19 июля 2026 года средняя стоимость литра топлива в регионе достигла следующих отметок:
Аи-92: 86,73 ₽
Аи-95: 92,11 ₽
Аи-98: 94,76 ₽
ДТ: 96,57 ₽
На отдельных точках фиксируются еще более высокие цены и аномальные колебания. Так, на некоторых АЗС стоимость дизельного топлива подскочила до 150 рублей за литр, что составляет рост на 57% за короткий период. На ряде заправочных комплексов, включая объекты крупных сетевых брендов, установлены таблички «АЗС закрыта: топлива нет». Таких заправок насчитывается 101.
Автомобилисты сообщают о длинных очередях на тех немногих станциях, где топливо еще доступно. Эксперты связывают масштабный «топливный голод» с системными сбоями в поставках, однако официальных комментариев от властей региона о мерах по стабилизации ситуации на данный момент не поступало.
Водителям рекомендуется заранее уточнять наличие топлива на маршрутах следования с помощью онлайн-карт и сервисов мониторинга, так как оперативная обстановка на АЗС меняется крайне быстро.