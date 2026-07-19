Больницу в Семилуках Воронежской области оснастили новым оборудованием

«Биологическая обратная связь незаменима там, где нарушена нейромышечная проводимость. Основные показания к использованию комплекса очень широки. В первую очередь это ранний и поздний этапы восстановления после перенесенных инсультов, черепно-мозговых и спинальных травм, когда пациенту нужно восстановить утраченные навыки ходьбы и мелкой моторики рук. Также мы планируем активно применять аппарат в ортопедии, например, при подготовке пациентов к эндопротезированию крупных суставов и во время сложной реабилитации после таких операций. Кроме того, метод эффективен при болезни Паркинсона, радикулопатиях и серьезных повреждениях периферических нервов», — отметила заведующая отделением амбулаторной реабилитации Елена Седых.