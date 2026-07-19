Больницу в Семилуках Воронежской области оснастили новым оборудованием

Семилукская районная больница в Воронежской области получила современное высокотехнологичное оборудование по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Так, отделение амбулаторного лечения оснастили инновационным комплексом «Аника». Он предназначен для восстановления функций опорно-двигательного аппарата. Комплекс представляет собой интеллектуальную систему, помогающую пациентам заново учиться управлять телом. Датчики считывают электрическую активность мышц. Затем программа преобразует сигналы в визуальную картинку на экране. Благодаря этому пациент видит работу мышц в реальном времени и учится опять включать их в движение.
«Биологическая обратная связь незаменима там, где нарушена нейромышечная проводимость. Основные показания к использованию комплекса очень широки. В первую очередь это ранний и поздний этапы восстановления после перенесенных инсультов, черепно-мозговых и спинальных травм, когда пациенту нужно восстановить утраченные навыки ходьбы и мелкой моторики рук. Также мы планируем активно применять аппарат в ортопедии, например, при подготовке пациентов к эндопротезированию крупных суставов и во время сложной реабилитации после таких операций. Кроме того, метод эффективен при болезни Паркинсона, радикулопатиях и серьезных повреждениях периферических нервов», — отметила заведующая отделением амбулаторной реабилитации Елена Седых.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.