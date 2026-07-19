ФК «Нижний Новгород» одержал вторую подряд победу

Нашим землякам противостоял «КамАЗ», который второй сезон возглавляет нижегородец Антон Хазов — ранее входивший в тренерский штаб ФК «НН». Клуб из Набережных Челнов не хватает звёзд с неба, на протяжении всего поединка чувствовалось превосходство «горожан» в классе. На 29-й минуте партнёры вывели Вячеслава Грулёва на ударную позицию, в результате чего получился очень добротный гол. А перед самым свистком на перерыв после подачи углового Виктор Александров в прыжке отправил второй мяч в ворота хозяев.