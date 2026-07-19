ФК «Нижний Новгород» одержал вторую подряд победу

Вторую подряд победу на старте первенства России по футболу в первой лиге одержал ФК «Нижний Новгород», добившийся в воскресенье, 19 июля, выездного успеха.
Нашим землякам противостоял «КамАЗ», который второй сезон возглавляет нижегородец Антон Хазов — ранее входивший в тренерский штаб ФК «НН». Клуб из Набережных Челнов не хватает звёзд с неба, на протяжении всего поединка чувствовалось превосходство «горожан» в классе. На 29-й минуте партнёры вывели Вячеслава Грулёва на ударную позицию, в результате чего получился очень добротный гол. А перед самым свистком на перерыв после подачи углового Виктор Александров в прыжке отправил второй мяч в ворота хозяев.
После перерыва челнинцы ожидаемо побежали вперёд, чем наши футболисты могли воспользоваться не раз и не два. Увы, контратаки успеха не имели. Более того, под занавес встречи мы сами себе устроиои нервотрёпку, пропустив на 89-й минуте. К счастью, победа из рук не уплыла — 2:1.
25 июля подопченые Вадима Гаранина на выезде сыграют против «Челябинска».
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