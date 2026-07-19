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МЧС: В ночь на понедельник в Калининградской области ожидается гроза и сильный дождь

Видимость при ливне составит 500−1000 метров.

В ночь на понедельник, 20 июля, в Калининградской области ожидается гроза и сильный дождь. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления МЧС.

«Ночью с 19 по 20 июля ожидается сильный дождь, местами гроза, видимость при дожде 500−1000 метров», — предупредили в ведомстве.

Во время грозы запрещено выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.

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