На содержание деревьев вдоль главных улиц Самары потратят 5,5 млн рублей

В Самаре ответственные органы следят за состоянием зеленых насаждений — деревьев и кустарников. В частности, обязанность по уходу за деревьями, которые растут вдоль ключевых улиц города, входит в государственные контракты, которые заключают с подрядчиками. Речь идет про улицы Ново-Садовая, Демократическая, Московское шоссе, Красноглинское шоссе, магистраль Центральную и Кировский мост, дорогу от Волжского от Курумоча.
«На период летнего содержания запланировано 5,5 миллионов рублей на уход за зелеными насаждениями», — ответил минтранс Самарской области на запрос «КП-Самара».
Эти деньги идут на посадку новых деревьев, уход за молодыми деревьями и кустарниками в живой изгороди, полив.