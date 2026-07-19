На содержание деревьев вдоль главных улиц Самары потратят 5,5 млн рублей

В Самаре ответственные органы следят за состоянием зеленых насаждений — деревьев и кустарников. В частности, обязанность по уходу за деревьями, которые растут вдоль ключевых улиц города, входит в государственные контракты, которые заключают с подрядчиками. Речь идет про улицы Ново-Садовая, Демократическая, Московское шоссе, Красноглинское шоссе, магистраль Центральную и Кировский мост, дорогу от Волжского от Курумоча.