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На содержание деревьев вдоль главных улиц Самары потратят 5,5 млн рублей

В Самаре следят за состоянием зеленых насаждений вдоль дорог.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре ответственные органы следят за состоянием зеленых насаждений — деревьев и кустарников. В частности, обязанность по уходу за деревьями, которые растут вдоль ключевых улиц города, входит в государственные контракты, которые заключают с подрядчиками. Речь идет про улицы Ново-Садовая, Демократическая, Московское шоссе, Красноглинское шоссе, магистраль Центральную и Кировский мост, дорогу от Волжского от Курумоча.

«На период летнего содержания запланировано 5,5 миллионов рублей на уход за зелеными насаждениями», — ответил минтранс Самарской области на запрос «КП-Самара».

Эти деньги идут на посадку новых деревьев, уход за молодыми деревьями и кустарниками в живой изгороди, полив.