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Новый поезд на юг через Воронеж будет ходить ежедневно

Состав будет останавливаться на станции Придача.

Источник: Комсомольская правда

Новый поезд на юг, который начал ходить через Воронеж с 16 июля, будет ежедневным. Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что состав № 197/198 сообщением Москва — Адлер, укомплектованный одноэтажными купейными и плацкартными вагонами, должен был ходить через день.

— Поезд увеличивает частоту курсирования: с 18 июля отправлением из Адлера и с 20 июля отправлением из Москвы он становится ежедневным, — сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 00.55 и прибывает в Адлер на следующий день в 19.00. Он следует через Воронеж (станция Придача), Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе, Сочи.

Из Адлера поезд отправляется в 2.50 и прибывает в Москву на следующий день в 14.26.

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