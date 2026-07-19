Новый поезд на юг через Воронеж будет ходить ежедневно

Новый поезд на юг, который начал ходить через Воронеж с 16 июля, будет ежедневным. Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что состав № 197/198 сообщением Москва — Адлер, укомплектованный одноэтажными купейными и плацкартными вагонами, должен был ходить через день.