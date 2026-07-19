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Полиция Таганрога составила 11 протоколов за незаконную уличную торговлю

Власти Таганрога наказали уличных торговцев за антисанитарию и оставленные свалки.

Источник: Комсомольская правда

Власти Таганрога совместно с полицией провели очередной рейд против несанкционированной уличной торговли. Об этом в социальных сетях рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Наша главная задача заключается не в штрафах, а в призыве к порядку. Нарушителям посоветовали легализовать бизнес и перейти на специально отведенные площадки, — отметила руководитель муниципалитета.

Проверка прошла на территории Седьмого Нового переулка. Участники рейда составили 11 административных протоколов, а судебные приставы проверили продавцов на наличие налоговых задолженностей. После ухода торговцев коммунальщикам пришлось ликвидировать свалочные очаги.

Специалисты настоятельно просят местных жителей не покупать продукты на остановках и во дворах. В условиях летней жары стихийная торговля становится причиной развития опасных инфекций.

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