В Самарской области Госавтоинспекция проводит масштабный рейд 19 июля

19 июля в Самарской области Госавтоинспекция проводит масштабные рейды. Сотрудники службы работают на улицах Самары, в Волжском, Ставропольском районах, других муниципалитетах.
«Рейды направлены на предупреждение, выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения», — уточнила пресс-служба ведомства.
В рейдовых мероприятиях участвуют в том числе руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции. Во время рейдов участникам дорожного движения напоминают, как важно соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, быть ответственными к своему здоровью и здоровью других участников дорожного движения. Нарушителей привлекают к административной ответственности.