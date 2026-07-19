В Самарской области Госавтоинспекция проводит масштабный рейд 19 июля

В рейдовых мероприятиях участвуют в том числе руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции. Во время рейдов участникам дорожного движения напоминают, как важно соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, быть ответственными к своему здоровью и здоровью других участников дорожного движения. Нарушителей привлекают к административной ответственности.