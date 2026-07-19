Заселение в гостиницы с помощью мессенджера MAX станет доступно в России

«Коллеги из VK сообщают, что технология полностью отработана: данные паспорта подгружаются автоматически из государственных систем, что исключает риск ошибок при ручном вводе. Мы видим, что крупные гостиницы уже активно включаются в процесс. Надо, чтобы за ними следом подтягивались и гостиницы поменьше. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. Переход пройдет без сбоев при необходимой методической поддержке со стороны VK», — отметил министр.