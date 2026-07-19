Заселение в гостиницы с помощью мессенджера MAX станет доступно в России

Новая услуга — заселение в гостиницы с помощью цифрового ID в национальном мессенджере MAX — вводится в России. Об этом сообщает АНО «Национальные приоритеты».
Инициатива реализована в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Новым методом заселения без бумажных документов могут воспользоваться и жители Нижегородской области. Как рассказали авторы инициативы, заселение без бумажных документов позволяет забыть об очередях на стойке регистрации. Туристы экономят время и быстрее восстанавливают силы после дороги, а процесс заселения становится комфортнее и безопаснее. При этом привычная процедура никуда не исчезает: выбор бумажного или цифрового пути остается за гостем.
Ранее заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития России Максим Решетников уже протестировали возможность заселения в отель с помощью мессенджера MAX.
«Коллеги из VK сообщают, что технология полностью отработана: данные паспорта подгружаются автоматически из государственных систем, что исключает риск ошибок при ручном вводе. Мы видим, что крупные гостиницы уже активно включаются в процесс. Надо, чтобы за ними следом подтягивались и гостиницы поменьше. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. Переход пройдет без сбоев при необходимой методической поддержке со стороны VK», — отметил министр.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо совершить несколько простых шагов:
открыть вкладку «Цифровой ID» в приложении MAX; нажать на вкладку «Паспорт»; нажать на кнопку «Предъявить» и показать QR-код сотруднику отеля; подтвердить свою личность с помощью кнопки «Подтвердить», ведущей на QR с фотографией.
Сотрудник отеля на стойке регистрации отсканирует предоставленный QR-код с помощью «Госкана» на «Госуслугах».
Цифровой ID в мессенджере MAX поможет подтвердить возраст и льготный статус, а также сохранит «под рукой» основные документы — от паспорта до водительских прав.
Для того, чтобы создать Цифровой ID в мессенджере MAX, необходимо:
зайти в раздел «Цифровой ID» и нажать «Создать QR»; нажать «Добавить документы»; перейти в «Госуслуги» для подтверждения; вернуться в MAX и придумать пин-код для входа.
Чтобы заселиться в гостиницу с помощью MAX, понадобится подтвержденное фото. Его можно сделать, если есть зарегистрированная биометрия, действующий загранпаспорт или водительское удостоверение:
перейти в цифровом ID мессенджера MAX в «Паспорт»; нажать «Предъявить» — на экране отобразится QR-код для передачи данных; далее нажать «Подтвердить» — вам предложат создать фото в приложении «Госуслуг».
Новым сервисом можно пользоваться и в путешествиях с несовершеннолетними детьми. В этом случае для заселения в отель необходимо:
открыть вкладку «Цифровой ID» в мессенджере МАХ; нажать на вкладку «Семья и дети»; открыть свидетельство о рождении ребёнка и нажать «Предъявить»; показать сотруднику гостиницы QR-код для считывания; перейти к подтверждению личности с помощью кнопки «Подтвердить» и предъявить QR-код с фотографией сотруднику гостиницы.
На стойке регистрации отсканируют QR-код свидетельства о рождении ребенка через «Госкан» на «Госуслугах».
Около половины отелей и гостиниц страны уже получили техническую возможность для приема гостей через Цифровой ID. Сервис доступен во многих регионах России.
Регистрировать гостей через MAX в этом году сможет несколько тысяч российских отелей. На переходном этапе сотрудник гостиницы вправе запросить бумажный паспорт для сверки данных, уточняют в Минэкономразвития России.