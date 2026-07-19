Член Совета Республики, главный врач Минского городского клинического онкологического центра Виктор Кондратович сказал в эфире телеканала СТВ, что ожидаемая продолжительность жизни белорусов скоро станет почти на два года выше.
Сенатор напомнил, что на VII Всебелорусском народном собрании президент Александр Лукашенко назвал семь приоритетных задач развития республики, среди которых демографическая безопасность.
«Так вот, программа “Здоровье нации” (а она рассчитана на период с 2026 по 2030 год. — Ред.) как раз обеспечивает один из разделов демографической безопасности. И это та программа, над которой работает система здравоохранения», — заметил Кондратович.
Врач напомнил основную задачу программы:
«Это достичь ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет (до этого было 74,8) и снижение смертности населения на промилле, то есть до 11,5 промилле. Это основная задача».
Вот что требуется сделать для достижения такой цели: улучшить качество и количество медпомощи белорусам. Речь идет в том числе о программе диспансеризации.
«Планируется вести профилактическое направление в системе здравоохранения. То есть это и обучающие семинары, программа диспансеризации, раннее выявление злокачественных образований. То есть все мероприятия, которые могут влиять на продолжительность жизни нашего населения, на качество его жизни и на снижение уровня смертности», — добавил Виктор Кондратович.
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