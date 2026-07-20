Старость отступает? Почему молодость официально продлили до 44 лет

— Современное поколение людей внимательно относится к своему здоровью, старается вести активный образ жизни, правильно питаться, много путешествовать и регулярно учиться чему-то новому. Все это позволяет не только удержать качество тела, но и работоспособность мозга на прежнем уровне. Поэтому сейчас люди довольно долго ощущают себя молодыми и не теряют вкус к жизни, — заключила психиатр.