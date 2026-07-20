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Старость отступает? Почему молодость официально продлили до 44 лет

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что современное поколение стареет медленнее: теперь, по классификации ВОЗ, молодежью официально считаются люди от 18 до 44 лет, а средний возраст наступает только с 45. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему границы молодости сдвинулись и по каким критериям теперь определяют возраст.

Источник: Marko Brečić/CC0

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что современное поколение стареет медленнее: теперь, по классификации ВОЗ, молодежью официально считаются люди от 18 до 44 лет, а средний возраст наступает только с 45. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему границы молодости сдвинулись и по каким критериям теперь определяют возраст.

По словам социолога Дениса Волкова, возрастные рамки увеличили, исходя из нескольких факторов:

  • выросла общая продолжительность жизни людей;
  • улучшилось качество медицины;
  • появились новые технологии;
  • изменился образ жизни людей (сейчас все больше тех, кто придерживается здорового образа жизни, занимается спортом, следит за питанием).

— При этом увеличение параметров молодости людей не является предпосылкой к повышению пенсионного возраста, — уверен эксперт. — То, что людей от 18 до 44 лет признали молодежью, означает только одно: современный уровень жизни и качество медицины стали лучше, что позволяет людям медленнее стареть.

Психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова рассказала, что ВОЗ при оценке возраста учитывает такие факторы, как:

  • работоспособность;
  • умственные способности;
  • физическая активность.

— В современном мире расширение возрастных границ стало возможным за счет того, что медицина шагнула вперед. Новые методы лечения и возможности эстетической медицины позволяют сохранить молодость надолго, — пояснила Жесткова.

Однако не последнюю роль играет желание самих людей жить лучше, добавила специалист.

— Современное поколение людей внимательно относится к своему здоровью, старается вести активный образ жизни, правильно питаться, много путешествовать и регулярно учиться чему-то новому. Все это позволяет не только удержать качество тела, но и работоспособность мозга на прежнем уровне. Поэтому сейчас люди довольно долго ощущают себя молодыми и не теряют вкус к жизни, — заключила психиатр.