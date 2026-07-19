Холдинг из Воронежской области стал лидером по выпуску сырого молока в РФ

Уточним, что холдинг занял лидирующую позицию в рейтинге, составленном аналитиками Национального союза производителей молока, компании Streda Consulting и агентства Milknews. В ежегодном исследовании представлен топ-30 российских компаний по валовому надою в 2025-м. Так, по итогам прошлого года хозяйства «ЭкоНивы» выпустили 1,45 млн тонн сырого молока в физическом весе. Это примерно соответствует показателю суммарного производства в компаниях, занявших в рейтинге 2−7-е места. По сравнению с 2024-м холдинг улучшил результат на 100 тысяч тонн.