Холдинг из Воронежской области стал лидером по выпуску сырого молока в РФ

Лидером по производству сырого молока в России признан холдинг «ЭкоНива» из Воронежской области, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Таким группам компаний в нашей стране предоставляют меры поддержки по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Уточним, что холдинг занял лидирующую позицию в рейтинге, составленном аналитиками Национального союза производителей молока, компании Streda Consulting и агентства Milknews. В ежегодном исследовании представлен топ-30 российских компаний по валовому надою в 2025-м. Так, по итогам прошлого года хозяйства «ЭкоНивы» выпустили 1,45 млн тонн сырого молока в физическом весе. Это примерно соответствует показателю суммарного производства в компаниях, занявших в рейтинге 2−7-е места. По сравнению с 2024-м холдинг улучшил результат на 100 тысяч тонн.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.