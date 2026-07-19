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Больница в Электростали получила новое эндоскопическое оборудование

Ранее это лечебное учреждение оснастили современным аппаратом магнитно-лазерной терапии.

Электростальская центральная городская больница в Московской области получила новое эндоскопическое оборудование. Технику приобрели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

В частности, лечебное учреждение оснастили мобильной артроскопической стойкой с эндоскопическими видеокамерами и хирургическим монитором. Отметим, что ранее в больнице также появился современный аппарат магнитно-лазерной терапии. А всего с начала 2026 года медицинские учреждения на территории Московской области получили около 200 единиц нового эндоскопического оборудования.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.