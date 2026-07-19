Жительница Ставрополья по соцконтракту открыла мини-цех полуфабрикатов

Людмила Кузнецова из станицы Зольской Кировского округа Ставропольского края с помощью социального контракта открыла на дому цех по производству полуфабрикатов. Мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Семья», сообщили в региональном правительстве.
На полученные 350 тысяч рублей она приобрела морозильную камеру, тестомес, электромясорубку, фаршемешалку, пельменный аппарат и посуду. Также Людмила окончила курсы поварского дела и теперь изготавливает пельмени, вареники и фарш. Отметим, что с начала года в округе было заключено 44 соцконтракта.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.