Жительница Ставрополья по соцконтракту открыла мини-цех полуфабрикатов

На полученные 350 тысяч рублей она приобрела морозильную камеру, тестомес, электромясорубку, фаршемешалку, пельменный аппарат и посуду. Также Людмила окончила курсы поварского дела и теперь изготавливает пельмени, вареники и фарш. Отметим, что с начала года в округе было заключено 44 соцконтракта.