Между Казанью и Сухумом впервые установили авиасообщение

«Авиакомпания Nordwind впервые связала республику и Абхазию прямым авиасообщением. Полеты будут выполняться на Airbus A321 два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит около трех с половиной часов», — говорится в сообщении.
Рейсы из Казани будут доступны и пассажирам из Новокузнецка, Омска и Иркутска.
В этом сезоне полеты в Сухум планируют совершать пять перевозчиков по 13 маршрутам, тогда как в 2025 году было доступно всего четыре направления у четырех авиакомпаний.
Аэропорт Сухума возобновил работу в мае 2025 года. За это время аэропорт обслужил 155 тыс. пассажиров, говорится в сообщении.
Аэропорт Сухума прекратил принимать гражданские рейсы в 1993 году из-за войны в Абхазии и решения Международной организации гражданской авиации (ICAO). После этого добраться из России в республику можно было только наземным транспортом или по морю.
Решение о реконструкции аэропорта Россия и Абхазия приняли в 2023 году. В феврале 2025 года состоялся первый тестовый рейс из Москвы. В Грузии заявляли, что возобновление авиасообщения с Абхазией нарушает международные нормы.
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