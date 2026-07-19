Ульяновский кожвендиспансер стал лауреатом национального конкурса

Областной клинический кожно-венерологический диспансер в Ульяновской области стал лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2026», сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Учреждение совершенствует свою работу в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Отметим, конкурс ежегодно проводится Научно-исследовательским институтом социальной статистики (НИИСС) Санкт-Петербурга. В ходе отбора эксперты и организаторы опираются на опросы пациентов, анализ открытых данных и рекомендации региональных органов власти.
Ульяновский кожвендиспансер включен в число лауреатов по ходатайству областного минздрава. Высокая оценка присвоена за профессионализм коллектива, соответствие современным стандартам диагностики и лечения, а также стабильно высокий уровень удовлетворенности пациентов. Отметим, что в 2018 году медучреждение уже удостаивалось звания лауреата данного конкурса.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.