В Воронежской области запустили современный тепличный комплекс

Открытие тепличного комплекса «Воронеж-Агро» состоялось в Бобровском районе Воронежской области, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Создание таких производственных площадок способствует увеличению объемов внешней торговли, что отвечает целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Проектная мощность комплекса нового поколения — до 51 тысячи тонн овощей в год. Производство оснащено современной инженерной инфраструктурой и высокотехнологичными системами. Комплекс работает по принципам точного земледелия в защищенном грунте. Там налажены автоматизированное управление микроклиматом, система полива и питания растений. За рассадой осуществляется непрерывный мониторинг. Все это позволяет создавать в тепличном комплексе оптимальные условия для овощей вне зависимости от сезона.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.