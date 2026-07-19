В Воронежской области запустили современный тепличный комплекс

Проектная мощность комплекса нового поколения — до 51 тысячи тонн овощей в год. Производство оснащено современной инженерной инфраструктурой и высокотехнологичными системами. Комплекс работает по принципам точного земледелия в защищенном грунте. Там налажены автоматизированное управление микроклиматом, система полива и питания растений. За рассадой осуществляется непрерывный мониторинг. Все это позволяет создавать в тепличном комплексе оптимальные условия для овощей вне зависимости от сезона.