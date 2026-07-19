Какой сегодня праздник: Международный день шахмат

Международный день Луны (International Moon Day) отмечается 20 июля каждого года. Эта дата выбрана в честь годовщины первой высадки человека на Луну: 20 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин из миссии «Аполлон-11» ступили на поверхность спутника Земли. Однако ко сей день ученые спорят, была ли высадка на самом деле. Например, подчеркивается, что на видео флаг США будто колышется, хотя на Луне нет атмосферы и ветра. На самом деле рябь появилась из-за того, что астронавт устанавливал флагшток: он передавал импульсы, которые заставляли ткань колебаться. Многие замечают, что на снимках нет звёзд. Дело в настройках камер: чтобы чётко передать детали ярко освещённой лунной поверхности и белых скафандров, использовали короткую выдержку. При такой настройке слабые звёзды просто не попали в кадр. Если бы выдержку сделали длиннее, сами астронавты и модуль получились бы засвеченными.