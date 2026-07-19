Какой сегодня праздник: Международный день шахмат

Международный день шахмат отмечается был учреждён в 1966 году по инициативе ФИДЕ (Международной шахматной федерации) при поддержке ЮНЕСКО. Дата выбрана не случайно: 20 июля 1924 года в Париже была основана ФИДЕ — организация, которая сегодня объединяет национальные шахматные федерации по всему миру. Шахматы преодолевают языковые барьеры и социальные различия, игра тренирует логику, память, стратегическое мышление. Прародитель современных шахмат — игра чатуранга, которая появилась в Древней Индии в V веке. Название «шахматы» происходит от персидского «шах мат», что означает «король умер». В XIX веке были стандартизированы шахматные фигуры (стиль Стаунтона), что упростило проведение международных турниров. В Санкт-Петербурге в 2022 году прошла партия в ростовые шахматы, где пешками и фигурами выступали люди.
Международный день торта был учреждён в 2011 году по инициативе Миланского Клуба «Королевство Любви» — международного арт-сообщества, объединяющего музыкантов, кулинаров и других творческих людей. Идея праздника — объединить людей по всему миру с помощью торта как символа дружбы и мира. Точно установить, когда появился первый торт, невозможно — история этого десерта уходит в глубокую древность. Считается, что прообразы тортов появились тысячи лет назад. На это указывают археологические находки и исторические свидетельства: в гробницах фараонов находили изделия, напоминающие торты: они содержали мёд, орехи, сухофрукты и другие ингредиенты. Египтяне одними из первых начали добавлять в десерты кунжут и мёд. Привычный нам вид торта сложился в эпоху Возрождения и позднее, особенно благодаря французским кондитерам.
Международный день Луны (International Moon Day) отмечается 20 июля каждого года. Эта дата выбрана в честь годовщины первой высадки человека на Луну: 20 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин из миссии «Аполлон-11» ступили на поверхность спутника Земли. Однако ко сей день ученые спорят, была ли высадка на самом деле. Например, подчеркивается, что на видео флаг США будто колышется, хотя на Луне нет атмосферы и ветра. На самом деле рябь появилась из-за того, что астронавт устанавливал флагшток: он передавал импульсы, которые заставляли ткань колебаться. Многие замечают, что на снимках нет звёзд. Дело в настройках камер: чтобы чётко передать детали ярко освещённой лунной поверхности и белых скафандров, использовали короткую выдержку. При такой настройке слабые звёзды просто не попали в кадр. Если бы выдержку сделали длиннее, сами астронавты и модуль получились бы засвеченными.