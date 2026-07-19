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Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 20 июля

Греть воду придется жителям пяти десятков домов в трех районах города.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские коммунальщики продолжают работы по ремонту и профилактике теплоцентралей и котельных перед началом очередного отопительного сезона, до которого все меньше времени.

На рабочей неделе с 20 июля отключение горячей воды планируются в пяти десятка домов в трех районах города. Сохраняйте список улиц, жителям которых придется включать водонагреватели.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН.

С 21 июля по 3 августа.

ул. Минская 2, 2 В, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

ул. Остужева 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Ленинский проспект 134, 136, 138, 142, 144, 144а, 146, 148, 150, 152, 154, 203, 205, 213, 215, 215 В.

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