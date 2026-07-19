Близкие Шолохова заявили, что его истощили переживания из-за смерти жены

О смерти журналиста сообщил его пасынок Всеволод Москвин. Шолохову было 67 лет. Он начал работать на телевидении в 1987 году. Наибольшую известность журналист получил как один из авторов и ведущий публицистической передачи «Пятое колесо». Особую популярность получил выпуск 1991 года, подготовленный совместно с музыкантом Сергеем Курехиным и известный как «Ленин — гриб». Как сообщило окружение Шолохова, причиной его смерти стала болезнь, с которой он боролся в последние годы.