Близкие Шолохова заявили, что его истощили переживания из-за смерти жены

Журналист Сергей Шолохов очень тяжело переживал уход супруги Татьяны Москвиной, в связи с этим он тяжело болел, похудел и замкнулся в себе. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в его окружении.
— Я встречалась с ним весной, в мае. Он был толщиной в мою руку. После смерти Тани он очень исхудал и замкнулся в себе, — отметила одна из близких журналиста.
По ее словам, представитель СМИ медленно угасал и в итоге скончался.
— Еще два дня назад мы переписывались. Что с ним происходило — никто не знал, он никогда не жаловался, — цитирует женщину РИА Новости.
О смерти журналиста сообщил его пасынок Всеволод Москвин. Шолохову было 67 лет. Он начал работать на телевидении в 1987 году. Наибольшую известность журналист получил как один из авторов и ведущий публицистической передачи «Пятое колесо». Особую популярность получил выпуск 1991 года, подготовленный совместно с музыкантом Сергеем Курехиным и известный как «Ленин — гриб». Как сообщило окружение Шолохова, причиной его смерти стала болезнь, с которой он боролся в последние годы.