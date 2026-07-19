Экопроекты нижегородцев поборются за национальную премию «ЭкоМир-2026»

Жители Нижегородской области могут представить свои экологические инициативы на международном конкурсе «ЭкоМир-2026». Прием заявок уже открыт, а победителей определят в 11 номинациях, охватывающих самые разные направления природоохранной деятельности. Подать документы участники смогут до 15 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.