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Экопроекты нижегородцев поборются за национальную премию «ЭкоМир-2026»

Конкурс объединит авторов лучших экологических инициатив из разных стран.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижегородской области могут представить свои экологические инициативы на международном конкурсе «ЭкоМир-2026». Прием заявок уже открыт, а победителей определят в 11 номинациях, охватывающих самые разные направления природоохранной деятельности. Подать документы участники смогут до 15 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс ежегодно проводит Российская академия естественных наук. Его главная задача — поддержать авторов перспективных проектов, привлечь внимание общества к вопросам экологии и поощрить внедрение современных решений, способствующих сохранению окружающей среды.

В числе конкурсных направлений — экологическое образование и просвещение, разработка ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, переработка отходов, сохранение биологического разнообразия, а также молодежные инициативы в сфере охраны природы.

Национальная экологическая премия «ЭкоМир» была учреждена в 2004 году и ежегодно отмечает проекты, которые вносят заметный вклад в решение экологических проблем. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на официальном сайте РАЕН.