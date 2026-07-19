В Госдуме спрогнозировали рост турпотока между Россией и Азербайджаном

Турпоток между Россией и Азербайджаном может быть налажен до конца июля. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил депутат Госдумы Андрей Гаврилов.
По его словам, ведомства и туроператоры пока не получили официальных данных, какие именно города будут принимать и отправлять самолеты. Однако он назвал Азербайджан актуальным и интересным направлением.
«Что касается объемов спроса, то наверняка будет восстанавливаться тот объем, который был потерян в связи с прекращением этих рейсов», — сказал он.
Парламентарий полагает, что если это будет как и раньше, поток туристов восстановится достаточно быстро.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Баку укрепляют отношения. Обе страны движутся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, подчеркнул дипломат.