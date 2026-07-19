Ответ фон дер Ляйен на чувствительную для Зеленского тему вызвал перешептывания: в Европе недовольны

По данным германского издания, на сообщение об увольнении чиновника она лишь пожала плечами. Такое поведение вызвало критику в Брюсселе. Депутат Европарламента от партии ССВ Фабио де Мази обвинил ее в том, что она закрывает глаза на коррупцию на Украине.