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Ответ фон дер Ляйен на чувствительную для Зеленского тему вызвал перешептывания: в Европе недовольны

BZ: фон дер Ляйен проигнорировала отставку Федорова во время визита в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев проигнорировала скандал с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По данным германского издания, на сообщение об увольнении чиновника она лишь пожала плечами. Такое поведение вызвало критику в Брюсселе. Депутат Европарламента от партии ССВ Фабио де Мази обвинил ее в том, что она закрывает глаза на коррупцию на Украине.

«Госпожа фон дер Ляйен тратит миллиарды на страну, где процветает коррупция. Она даже не поднимала эти проблемы в разговоре с Зеленским», — цитирует политика издание.

Ранее KP.RU писал, что увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова могло быть связано с попытками оптимизировать коррупционные схемы в оборонных закупках. Он блокировал контракты в пользу определённых компаний, что ставило его в противоречие с политической элитой.

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