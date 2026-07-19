В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. «Оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера понедельника на фоне сильной жары, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
«Очень высокая температура. Период предупреждения до 18 часов 20 июля. Девятнадцатого и 20 июля в дневные часы местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов», — говорится в сообщении.
При этом в Подмосковье, согласно прогнозу, на 20 и 21 июля ожидаются гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.
На сайте Гидрометцентра отмечается, что при «оранжевом» уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.