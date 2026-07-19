Спасайте корни! Цветовод раскрыла секрет, как не угробить поливом пересохший фикус

Пожелтевшие и вянущие листья комнатного растения не всегда означают его гибель, часто ситуацию можно исправить. Главное — вовремя определить причину недомогания и правильно начать восстановление. О том, как реанимировать погибающий цветок, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала цветовод Наталья Курочкина.
По словам эксперта, при обнаружении пересохшего растения ни в коем случае нельзя сразу заливать его большим количеством воды. Резкий переход от засухи к обильному поливу погубит оставшиеся живыми корни, поэтому действовать нужно осторожно и постепенно. Для начала горшок рекомендуется поставить в таз с тёплой водой на 20−30 минут, чтобы почва равномерно пропиталась влагой снизу.
После этой процедуры сохранившиеся листья стоит опрыскать тёплой водой, а небольшие растения можно накрыть прозрачным пакетом на ночь, создав эффект парника. При этом пакет нельзя завязывать герметично, чтобы обеспечить доступ воздуха. Полностью сухие и жёлтые листья лучше удалить, а живые, даже потерявшие упругость, пока не трогать — они ещё могут восстановиться, и на несколько дней цветок стоит убрать с яркого солнца в полутень.
В случае, когда растение пострадало от избытка воды, действовать нужно иначе. Цветовод советует аккуратно извлечь цветок из горшка вместе с земляным комом и дать ему просохнуть. Затем необходимо осмотреть корни: светлые и упругие можно оставить, а потемневшие, мягкие и с неприятным запахом участки следует удалить.
Если гниль уничтожила большую часть корневой системы, растение пересаживают в свежий, слегка влажный грунт. После пересадки полив исключают в течение первых трёх-четырёх дней. Места срезов на корнях эксперт рекомендует обрабатывать толчёным активированным углём или порошком корицы для предотвращения дальнейшего заражения.