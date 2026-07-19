Спасайте корни! Цветовод раскрыла секрет, как не угробить поливом пересохший фикус

После этой процедуры сохранившиеся листья стоит опрыскать тёплой водой, а небольшие растения можно накрыть прозрачным пакетом на ночь, создав эффект парника. При этом пакет нельзя завязывать герметично, чтобы обеспечить доступ воздуха. Полностью сухие и жёлтые листья лучше удалить, а живые, даже потерявшие упругость, пока не трогать — они ещё могут восстановиться, и на несколько дней цветок стоит убрать с яркого солнца в полутень.