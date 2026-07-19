В Татарстане предложили оповещать жителей о БПЛА через мечети и храмы

В Верхнеуслонском районе Татарстана предложили задействовать храмы и мечети для оповещения жителей об угрозе атак беспилотников — там, где нет сирен и современных систем оповещения. Об этом сообщила пресс-служба района.
Автор инициативы, специалист по гражданской обороне района Ольга Аблаева, напомнила, что колокольный звон исторически использовался как сигнал тревоги. Предполагается, что священнослужители и имамы войдут в специальную группу в мессенджере, куда будут поступать сигналы от диспетчерской службы. Всего в районе 14 православных храмов и 9 мечетей.
В МЧС Татарстана отметили, что подобная практика уже применяется в некоторых районах, однако подчеркнули необходимость четкой схемы передачи информации. Представители духовенства инициативу поддержали, но указали на ряд ограничений: храмы есть не во всех селах, а в ряде приходов установлены автоматические системы звона, не приспособленные для экстренных сигналов.
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