В селе Донском на Ставрополье благоустроят пешеходную зону

Пешеходную зону по улице Садовой благоустроят в селе Донском Ставропольского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
Жители Труновского округа, где расположен населенный пункт, выбрали проект в ходе всероссийского рейтингового голосования. В нем приняли участие более 8 тысяч человек, 98% из них поддержали благоустройство этого объекта в 2027 году.
Отметим, что в 2025-м по нацпроекту в Донском обустроили музыкальную игровую площадку по улице Комарова. Также в этом году ведутся работы по обновлению территории возле районной больницы и вдоль улицы Солнечной.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.