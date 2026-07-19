Врач объяснил, как связаны поздний ужин и здоровье сосудов

Одной из самых распространенных ошибок, способствующих развитию атеросклероза, является привычка есть незадолго до сна. Об этом aif.ru сообщил врач Александр Шишонин.
Он отметил, что самой простой рекомендацией для людей, желающих остановить развитие заболевания, является отказ от позднего ужина.
По словам специалиста, если не есть перед сном, организм ночью использует холестерин, содержащийся в атеросклеротических бляшках, в качестве запаса для собственных нужд. Однако если плотно наесться перед сном, тело задействует свежие питательные вещества, а старые накопления остаются нетронутыми, сказал Шишонин.
RT рассказал, что врачи не рекомендуют принимать ледяной душ сразу после нахождения на жаре. Резкое охлаждение вызывает быстрый спазм поверхностных сосудов, перераспределение крови и рост нагрузки на сердце.