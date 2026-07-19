Врач объяснил, как связаны поздний ужин и здоровье сосудов

По словам специалиста, если не есть перед сном, организм ночью использует холестерин, содержащийся в атеросклеротических бляшках, в качестве запаса для собственных нужд. Однако если плотно наесться перед сном, тело задействует свежие питательные вещества, а старые накопления остаются нетронутыми, сказал Шишонин.