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В Ростове возбуждено уголовное дело после стрельбы у ресторана

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении задержанных, открывших стрельбу у ресторана в центре Ростова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении задержанных, открывших стрельбу у ресторана в центре Ростова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, вечером в субботу между двумя посетителями ресторана в центре Ростова произошел конфликт. Мужчины вышли на улицу, подрались и начали стрелять из травматического оружия. Один из участников потасовки был ранен и госпитализирован. Также травмы получил охранник заведения, однако от госпитализации он отказался.

Подозреваемые были оперативно задержаны, ими оказались 32-летний и 34-х летние жители города Батайска и Ростова-на-Дону. Отмечается, что оба имели разрешение на хранение и ношение оружия. В отношении задержанных следователем ОРП на ТО ОП№ 3 СУ УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ).