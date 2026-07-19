В Ростове возбуждено уголовное дело после стрельбы у ресторана

По данным ведомства, вечером в субботу между двумя посетителями ресторана в центре Ростова произошел конфликт. Мужчины вышли на улицу, подрались и начали стрелять из травматического оружия. Один из участников потасовки был ранен и госпитализирован. Также травмы получил охранник заведения, однако от госпитализации он отказался.