Минобороны отчиталось об ударах по портам Украины за день

Ранее минобороны России сообщило, что с помощью беспилотника «Герань-4 сикер» нанесён удар по центру переработки углеводородного сырья в Полтавской области в районе населённого пункта Базилевщина, отметив, что особенностью этого БПЛА является современная электронно-оптическая система наведения, позволяющая самостоятельно корректировать траекторию перед поражением цели.