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Минобороны отчиталось об ударах по портам Украины за день

Вооружённые силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины, судам и инфраструктуре, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами поражена портовая инфраструктура в Одессе. В частности, в государственном предприятии «Морской торговый порт “Одесса” уничтожен цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и место стоянки бензовозов.

Ранее минобороны России сообщило, что с помощью беспилотника «Герань-4 сикер» нанесён удар по центру переработки углеводородного сырья в Полтавской области в районе населённого пункта Базилевщина, отметив, что особенностью этого БПЛА является современная электронно-оптическая система наведения, позволяющая самостоятельно корректировать траекторию перед поражением цели.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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