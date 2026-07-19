Лариса Долина: Любая женщина может выглядеть в 70 лет так, как я

В мае певица рассказала, что обсуждает возможность создания фильма или сериала, основанного на событиях ее жизни. Помимо музыкальной карьеры, она на протяжении многих лет выступает на театральной сцене. В разные годы Долина принимала участие в различных спектаклях и мюзиклах, включая рок-оперу «Джордано» и постановку «Любовь и шпионаж».