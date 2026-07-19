Лариса Долина: Любая женщина может выглядеть в 70 лет так, как я

Народная артистка России Лариса Долина в ходе мероприятия VK Fest в Москве заявила, что любая женщина может выглядеть в 70 лет так же, как она.
Ведущий фестиваля, комик Ильи Соболева задал вопрос певице, как ей удается сохранять прекрасную форму. Исполнительница призналась, что никаких особенных секретов нет.
— Любая женщина, которая себя хоть немножечко любит, может сделать так, чтобы выглядеть в семьдесят так, как я, — сказала знаменитость.
Также Долина с улыбкой отметила, что вампиры ее «не кусали».
Ранее артистка приоткрыла завесу над личной жизнью. Она призналась, что ее сердце занято. По словам исполнительницы, она влюблена, но «не как девчонка, а как взрослая женщина».
В мае певица рассказала, что обсуждает возможность создания фильма или сериала, основанного на событиях ее жизни. Помимо музыкальной карьеры, она на протяжении многих лет выступает на театральной сцене. В разные годы Долина принимала участие в различных спектаклях и мюзиклах, включая рок-оперу «Джордано» и постановку «Любовь и шпионаж».