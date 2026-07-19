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В школе села Парбиг Томской области завершают капитальный ремонт

В учреждении создают современные, комфортные и безопасные условия для обучения.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт завершается в Парбигской школе имени М. Т. Калашникова Томской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

Специалисты уже выполнили укрепление фундамента и устройство новой отмостки, провели ремонт кровли, обновили внутреннюю отделку помещений, стен и полов. Кроме того, они заменили входные группы и двери, модернизировали системы отопления, канализации, а также слаботочные системы.

Сейчас мастера заканчивают последние работы. После ремонта в школе будут созданы современные, комфортные и безопасные условия для обучения.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.