В школе села Парбиг Томской области завершают капитальный ремонт

Капитальный ремонт завершается в Парбигской школе имени М. Т. Калашникова Томской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Специалисты уже выполнили укрепление фундамента и устройство новой отмостки, провели ремонт кровли, обновили внутреннюю отделку помещений, стен и полов. Кроме того, они заменили входные группы и двери, модернизировали системы отопления, канализации, а также слаботочные системы.
Сейчас мастера заканчивают последние работы. После ремонта в школе будут созданы современные, комфортные и безопасные условия для обучения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.