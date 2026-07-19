ВС РФ уничтожили пять резервуаров с ГСМ для ВСУ в Одесской области

«В районе населённого пункта Новые Беляры (15 км северо-восточнее порта Одесса, — Прим. Life.ru) — пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ», — говорится в тексте.
Также сообщалось, что ВС России ударили по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области. Атака проводилась с использованием реактивных ударных БПЛА «Гербера-4 Сикер».
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