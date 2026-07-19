ВС РФ уничтожили пять резервуаров с ГСМ для ВСУ в Одесской области

Российские военные нанесли точный удар по пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые предназначались к отправке для техники ВСУ. Вражеские объекты находились вблизи посёлка Новые Беляры Одесской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.