Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сценарий конца света, о котором никто не говорит»: ИИ приведет людей к краху

Bloomberg прогнозирует конец света из-за удара ИИ по экономике.

Bloomberg считает, что искусственный интеллект может спровоцировать «конец света», но не такой, как представляют некоторые. Никаких роботов-убийц не будет, по людям ударят через их кошельки.

Аналитики издания в отчете «Сценарий конца света с ИИ, о котором никто не говорит» ссылаются на выводы встречи специалистов в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне. Сегодняшнее бурное развитие искусственного интеллекта сравнивают с Первой промышленной революцией. Из-за того, что некоторые рабочие места были заняты машинами, снизились поступления налогов в казну.

Сегодня, отмечает Bloomberg, ИИ может заменить большое количество офисных рабочих. Исчезновение даже небольшого числа высокооплачиваемых клерков может существенно ударить по экономике, в том числе через затраты на пособия.

«Короче говоря, падение доходов, рост издержек и годы неопределенности могут привести к десятилетиям нестабильности — возможно, достаточных для того, чтобы привести к падению правительств», — приходит к выводу Bloomberg.

Такой поворот приведет к политическим изменениям. В частности, издание считает, что правительственные преобразования ждут «Европу, США, а также Китай, Индию и другие страны».

Ранее KP.RU писал об уникальном опыте над искусственным интеллектом. Ученые смогли доказать — все ИИ разумны и обладают сознанием.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше