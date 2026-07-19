«Сценарий конца света, о котором никто не говорит»: ИИ приведет людей к краху

Bloomberg считает, что искусственный интеллект может спровоцировать «конец света», но не такой, как представляют некоторые. Никаких роботов-убийц не будет, по людям ударят через их кошельки.
Аналитики издания в отчете «Сценарий конца света с ИИ, о котором никто не говорит» ссылаются на выводы встречи специалистов в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне. Сегодняшнее бурное развитие искусственного интеллекта сравнивают с Первой промышленной революцией. Из-за того, что некоторые рабочие места были заняты машинами, снизились поступления налогов в казну.
Сегодня, отмечает Bloomberg, ИИ может заменить большое количество офисных рабочих. Исчезновение даже небольшого числа высокооплачиваемых клерков может существенно ударить по экономике, в том числе через затраты на пособия.
«Короче говоря, падение доходов, рост издержек и годы неопределенности могут привести к десятилетиям нестабильности — возможно, достаточных для того, чтобы привести к падению правительств», — приходит к выводу Bloomberg.
Такой поворот приведет к политическим изменениям. В частности, издание считает, что правительственные преобразования ждут «Европу, США, а также Китай, Индию и другие страны».
Ранее KP.RU писал об уникальном опыте над искусственным интеллектом. Ученые смогли доказать — все ИИ разумны и обладают сознанием.