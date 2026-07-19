«Сценарий конца света, о котором никто не говорит»: ИИ приведет людей к краху

Аналитики издания в отчете «Сценарий конца света с ИИ, о котором никто не говорит» ссылаются на выводы встречи специалистов в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне. Сегодняшнее бурное развитие искусственного интеллекта сравнивают с Первой промышленной революцией. Из-за того, что некоторые рабочие места были заняты машинами, снизились поступления налогов в казну.