В Пермском крае более 50 домов попали в зону затопления после ливня

ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Более 50 домов попали в зону затопления после ливня в населенных пунктах Октябрьского округа Пермского края, сообщает региональное ГУ МЧС.
«В результате осадков в виде продолжительного сильного дождя: всего в зону затопления попало 53 жилых дома и приусадебных участка. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в селе Ишимово в Октябрьском районе в зону затопления попали 48 домов, в деревне Адилева — два дома, в деревне Малый Сарс — три дома. Освободились от воды 16 приусадебных участков и 15 жилых домов в деревнях Верх-Ирень, Мостовая и Атнягузи.
Краевая прокуратура в воскресенье сообщила, что после мощных ливней в регионе в некоторых реках поднялась вода, в результате оказались подтоплены домовладения и дороги в Октябрьском, Лысьвенском, Пермском округах и еще в ряде других территорий.
В Пермском крае несколько дней наблюдаются продолжительные и временами сильные дожди. В Октябрьском округе из-за непогоды ввели режим ЧС.