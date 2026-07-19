Движение на ТТК восстановили после разлива нефтепродуктов

Движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Москве полностью вернулось в норму после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Об этом официально сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Инцидент произошёл на участке магистрали в районе Рижского вокзала, где на проезжую часть попали горюче-смазочные материалы. Из-за этого на несколько часов там серьёзно затруднилось движение транспорта, а водителям пришлось искать пути объезда.
Сотрудники коммунальных служб оперативно обработали опасный участок специальными сорбирующими составами, чтобы убрать скользкую плёнку с асфальта. После того как дорожное покрытие привели в безопасное состояние, все полосы снова открыли для проезда. Сейчас автомобили на этом отрезке ТТК двигаются в штатном режиме, пробки постепенно рассасываются.
Причины утечки топлива пока не называются, но, по предварительным данным, разлив мог произойти из-за технической неисправности проезжавшего транспорта. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.