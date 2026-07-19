Движение на ТТК восстановили после разлива нефтепродуктов

Сотрудники коммунальных служб оперативно обработали опасный участок специальными сорбирующими составами, чтобы убрать скользкую плёнку с асфальта. После того как дорожное покрытие привели в безопасное состояние, все полосы снова открыли для проезда. Сейчас автомобили на этом отрезке ТТК двигаются в штатном режиме, пробки постепенно рассасываются.