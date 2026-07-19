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В Костроме отремонтировали поликлинику взрослых № 3

Специалисты обновили помещения на третьем этаже, заменили инженерные сети и модернизировали входную группу.

Поликлинику взрослых № 3 отремонтировали в Костроме по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.

На третьем этаже здания были полностью модернизированы помещения. Кроме того, в лечебном учреждении специалисты заменили инженерные сети и отремонтировали входную группу. На обновленном этаже разместили ординаторские и процедурные кабинеты дневных стационаров неврологического, хирургического и терапевтического отделений.

Специалисты заменили деревянные полы, возвели перегородки, наладили современные системы отопления, вентиляции, канализации, водо- и электроснабжения. Также они отремонтировали крышу. А в ближайшее время в поликлинике новым оборудованием оснастят кабинет физиотерапии.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.