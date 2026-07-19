Президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу основного кандидата в премьер-министры Великобритании Энди Бернема полностью открыть Северное море для добычи нефти. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
— Бернем заявил, что полностью откроет бесценные нефтяные ресурсы Северного моря, — написал он.
Американский лидер отметил, что запасы нефти в Северном море могут обеспечить добычу на сотни лет и сделать Великобританию одной из богатейших стран мира. Трамп также допустил возможность демонтажа ветряных турбин у побережья Абердина.
Ранее глава национального исполнительного комитета правящей партии Великобритании Шабана Махмуд сообщила, что британский политик Энди Бернэм возглавит Лейбористскую партию страны и займет должность премьер-министра королевства с 20 июля. Бывшего мэра Большого Манчестера поддержали 369 из 403 депутатов правящей партии государства.
22 июня кот Ларри, который с 2011 года официально занимает должность главного мышелова резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, «заявил», что устал запоминать сменяющихся глав правительств страны.