Дожди в Пермском крае прекратятся с 20 июля

По 12-часовому показателю нынешний ливень занимает второе место в истории наблюдений. За полсуток в Октябрьском выпала колоссальная масса воды, уступив лишь результату все той же Губахи от 25 июня 2015 года, когда за 12 часов зафиксировали 114 мм осадков.