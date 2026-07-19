Какие специалисты наиболее востребованы сегодня в Ростовской области

По информации 161.ru, который ссылается на данные «Авито Работы» и ПЭК, сегодня в Ростовской области на 89% вырос спрос на ремонтников техники. Им платят в среднем 133 тыс. 452 рублей в месяц.
Что касается других сфер деятельности, то затем идут специалисты жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры: прирост вакансий составляет 54%, зарплата — 80 тыс. 564 рублей.
А замыкают топ-5 специалисты энергетики, у которых в среднем зарплата в месяц выходит 72 тыс. 300 рублей, консалтинга — 66 тыс. 687 рублей и производства электро-оптического оборудования 137 тыс. 027 рублей.
Если же говорить в целом о ситуации в России, то особенно востребован линейный персонал в промышленности, строительстве и логистике.
С начала 2026 года компании активно ищут мотористов, автожестянщиков, пилорамщиков, аппаратчиков и машинистов спецтехники.