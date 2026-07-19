Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие специалисты наиболее востребованы сегодня в Ростовской области

Наиболее востребованы сегодня специалисты по ремонту техники.

По информации 161.ru, который ссылается на данные «Авито Работы» и ПЭК, сегодня в Ростовской области на 89% вырос спрос на ремонтников техники. Им платят в среднем 133 тыс. 452 рублей в месяц.

Что касается других сфер деятельности, то затем идут специалисты жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры: прирост вакансий составляет 54%, зарплата — 80 тыс. 564 рублей.

А замыкают топ-5 специалисты энергетики, у которых в среднем зарплата в месяц выходит 72 тыс. 300 рублей, консалтинга — 66 тыс. 687 рублей и производства электро-оптического оборудования 137 тыс. 027 рублей.

Если же говорить в целом о ситуации в России, то особенно востребован линейный персонал в промышленности, строительстве и логистике.

С начала 2026 года компании активно ищут мотористов, автожестянщиков, пилорамщиков, аппаратчиков и машинистов спецтехники.