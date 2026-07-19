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Лариса Долина раскрыла секрет поддержания своей формы

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что любая женщина может выглядеть в 70 лет так же, как она.

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что любая женщина может выглядеть в 70 лет так же, как она.

Отвечая на вопрос комика Ильи Соболева о сохранении прекрасной формы, певица призналась, что не имеет каких-то особенных секретов.

«Любая женщина, которая себя хоть немножечко любит, может сделать так, чтобы выглядеть в семьдесят так, как я», — сказала Долина.

Она также с улыбкой добавила, что вампиры обошли ее стороной.

Ранее Долина рассказала, что находится в новых романтических отношениях. При этом она не стала раскрывать личность своего партнера и его род занятий.

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