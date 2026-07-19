На рабочей неделе в Воронежскую область придет жара до +33

На рабочей неделе с 20 июля погоду в Воронежской области будет определять антициклон. По данным регионального гидрометцентра, нас ждет приятная летняя погода с небольшими осадками.
В частности, в понедельник, 20 июля, в Воронеже переменная облачность и до 29 градусов тепла, а по области — до +31.
Во вторник, 21 июля, ожидаются небольшие дожди, в столице Черноземья воздух прогреется до +30, а по области — до +33 градусов.
В среду, 22 июля, метеорологи прогнозируют кратковременные дожди, в Воронеже до +29 градусов, а по области — до +31.
В четверг, 23 июля, местами по области возможны грозы, температура воздуха — до 22−25 градусов тепла.
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