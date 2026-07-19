У певицы МакSим умер отец после продолжительной болезни

У певицы МакSим (Марины Максимовой) умер папа Сергей Орефьевич после продолжительной болезни. Об этом сообщает StarHit. Артистка узнала о трагедии за несколько минут до выхода на сцену в Москве 18 июля, но не стала отменять концерт. После выступления она сразу вылетела на похороны в Казань, которые состоялись 19 июля.
Известно, что отцу певицы диагностировали рак четвертой стадии. Он прошел 18 курсов химиотерапии и 27 сеансов облучения, после чего смог победить болезнь и прожил еще 14 лет, хотя врачи давали ему не больше года.
«Теперь у меня и моего брата больше нет папы. К сожалению, болезнь все же взяла свое. Спасибо тебе за все, папа. Ты навсегда останешься в моем сердце», — написала певица в социальных сетях.
Ранее KP.RU писал, что в Санкт-Петербурге на 70-м году жизни скончался музыкальный журналист и продюсер Андрей Бурлака. Он активно сотрудничал с Ленинградским рок-клубом, выпускал музыкальные журналы, организовывал концерты и фестивали, а также выпустил множество пластинок в качестве продюсера.