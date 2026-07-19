У певицы МакSим умер отец после продолжительной болезни

У певицы МакSим (Марины Максимовой) умер папа Сергей Орефьевич после продолжительной болезни. Об этом сообщает StarHit. Артистка узнала о трагедии за несколько минут до выхода на сцену в Москве 18 июля, но не стала отменять концерт. После выступления она сразу вылетела на похороны в Казань, которые состоялись 19 июля.